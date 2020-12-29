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جعجع: الحل بانتخابات نيابية مبكرة

منذ 26 دقيقة
رئيس حزب القوات اللبنانية سمير جعجع

رئيس حزب القوات اللبنانية سمير جعجع

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التقى رئيس حزب القوّات اللبنانيّة سمير جعجع، في المقر العام للحزب في معراب، سفيرة الولايات المتحدة في لبنان دوروثي شيا ترافقها رئيسة القسم الاقتصادي والسياسي في السفارة جانيه كولي، في حضور مستشاره لشؤون العلاقات الخارجية إيلي خوري. وقد تباحث المجتمعون في آخر التطورات السياسيّة في لبنان والمنطقة.

وأكّد رئيس حزب “القوّات” خلال اللقاء أن الحل برأيه يبدأ بانتخابات نيابيّة مبكرة لأن لا أمل يرجى من الأكثريّة النيابيّة الحاليّة الحاكمة.

وتطرّق بعدها إلى انفجار مرفأ بيروت، حيث لفت إلى أن التحقيق المحلي يواجه صعوبات جمّة جراء التدخلات السياسيّة التي تحصل، مشيراً إلى أن الحل هو بلجنة تقصي حقائق دوليّة.

    المصدر :
  • صوت بيروت إنترناشونال

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