جعجع: الدولة بفعل تحكم "حزب الله" على مفاصلها باتت منحازة تماماً للمحور الفارسي

وصف رئيس حزب القوات اللبنانية سمير جعجع الازمة بين لبنان ودول الخليج بأنها “أزمة استراتيجية”، معتبراً أن الصراع العربي-الفارسي اتخذ أبعاداً غير مسبوقة، وأن الدولة اللبنانية بفعل تحكم “حزب الله” على مفاصلها، باتت منحازة تماماً للمحور الفارسي، مما يتطلب من رئيس الجمهورية ميشال عون ورئيس الحكومة نجيب ميقاتي التدخل لتغيير المسار بكامله.

وفي حديث شامل لصحيفة “النهار” وموقع “النهار العربي” تحدث جعجع عن أحداث الطيونة ومعركة “حزب الله” مع القضاء والانتخابات النيابية المقبلة، والتحرك العربي في اتجاه سوريا.

وأكد أن “لا انفتاح عربياً على سوريا، وإنما محاولة لمقايضة النظام السوري الميؤوس منه بخطوة مقابل خطوة، على أمل تحقيق التغيير السياسي المطلوب”.