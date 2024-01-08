جعجع: الرئاسة اللبنانية لن تكون "بدلًا عن ضائع" في المفاوضات الإقليمية

لفت رئيس حزب “القوات اللبنانية” سمير جعجع، إلى أنّ الرئاسة اللبنانيّة لن تكون بدلًا عن ضائع في المفاوضات الإقليمية الحالية، قائلًا إنّها موضوع مهم جدًا.

جعجع وفي منشور له عبر منصة “إكس”، تويتر سابقًا، قال “رئاسة جمهورية لبنان لن تكون بدلًا عن ضائع في المفاوضات الإقليمية الحالية. رئاسة الجمهورية في لبنان موضوع مهمّ جدًّا، وموضوع قائم بحدّ ذاته”.

رئاسة جمهورية لبنان لن تكون بدلًا عن ضائع في المفاوضات الإقليمية الجارية. رئاسة الجمهورية في لبنان هي موضوع مهمّ جدًّا، وموضوع قائم بحدّ ذاته. — Samir Geagea (@DrSamirGeagea) January 8, 2024