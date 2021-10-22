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جعجع: الطرف الأساسي في أحداث عين الرمانة يعتبر نفسه فوق القانون!

22 - أكتوبر - 2021
رئيس حزب القوات اللبنانية سمير جعجع

رئيس حزب القوات اللبنانية سمير جعجع

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غرّد رئيس حزب “القوات اللبنانية” سمير جعجع عبر حسابه على “تويتر”، كاتبا:

أنا كرئيس حزب لبناني شرعي تحت القانون. ولكن لتستقيم العدالة، على القضاء ان يتعاطى مع كل الأطراف في البلد على أساس انهم تحت القانون.

وأضاف جعجع: يظهر ان الطرف الأساسي في أحداث عين الرمانة يعتبر نفسه فوق القانون، وللأسف يجاريه القضاء العسكري حتى الآن بهذا الاعتقاد.

في سياق متصل، قرر مدعي عام التمييز القاضي غسان عويدات تجميد قرار مفوض الحكومة لدى المحكمة العسكرية القاضي فادي عقيقي باستدعاء رئيس حزب القوات سمير جعجع لمدة ثلاثة ايام.

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