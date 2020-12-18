جعجع: المشكلة الأساسية في لبنان هي النخبة الحاكمة

شكر رئيس حزب “القوات اللبنانية” سمير جعجع لدول الاتحاد الأوروبي عموما ونواب البرلمان الأوروبي خصوصا اهتمامهم بلبنان، وقال:”تتركون الكثير من مشاغلكم من أجل الغوص بشكل معمق أكثر في الأزمة اللبنانية”.

كلام جعجع جاء خلال اجتماع عبر تطبيق “Webex” عقده مع عدد من النواب في البرلمان الأوروبي: نائب رئيس كتلة “حزب الشعب الأوروبي” (الكتلة الأكبر في البرلمان الأوروبي) والمسؤول عن لجنة العلاقات مع جنوب أوروبا في البرلمان أندريه كوباتشيف، الامين العام ل”حزب الشعب الأوروبي” أنطونيو لوبيز أيستورير والمسؤول عن الملف اللبناني في الحزب لازيو تروكساني ورئيس الوفد الفرنسي في كتلة الحزب فرانسوا كزافيه بيلامي، في حضور رئيس مكتب العلاقات الخارجية في القوات في الولايات المتحدة جوزيف جبيلي، رئيس جهاز “الإعلام والتواصل” شارل جبور، مسؤولة العلاقات مع الأحزاب الدولية السي عويس والمسؤول عن الإعلام الأجنبي في جهاز “الإعلام والتواصل” مارك سعد.

وشدد جعجع على أن “المشكلة الأساسية في لبنان هي النخبة الحاكمة التي تتألف من حزب الله وجماعة الرئيس ميشال عون”، معتبرا أن “علينا في أوقات الأزمات توصيف الأشياء على ما هي عليه من أجل التمكن من إيجاد الحلول”.

وعن انفجار مرفأ بيروت، أشار إلى أن “هناك تحقيقا محليا يتم في ما خص هذا الانفجار إلا أنه في كل مرة يصطدم بعائق ما، وهناك العديد من المطبات التي تعترض طريقه ومساره، فعلى سبيل المثال قام القاضي منذ بضعة أيام باستدعاء رئيس حكومة تصريف الأعمال حسان دياب ووزراء آخرين من أجل الاستماع إلى إفاداتهم في قضية انفجار المرفأ إلا أنهم رفضوا المثول أمامه، لذا لا أعتقد أن أي تحقيق محلي من الممكن أن يصل إلى الحقيقة باعتبار أن انفجار المرفأ هو جريمة كبيرة جدا وليست مجرد خطأ بسيط”.

وتابع:”لقد أودت هذه الجريمة بـ 200 قتيل و200 مصاب بإعاقات دائمة بالإضافة إلى 6000 جريح وعشرات الآلاف من المشردين، الحل الوحيد الممكن من أجل الوصول إلى الحقيقة هو ان يكون لنا لجنة تقصي حقائق دولية يؤلفها الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش، ولكي نتمكن من الحصول على لجنة مماثلة يجب على دولة من الدول الدائمة العضوية في مجلس الأمن إرسال رسالة للأمين العام طالبة منه تشكيل هذه اللجنة”.

وشدد على أن “معرفة الحقيقة مسألة مهمة جدا بالنسبة للشعب اللبناني لأنها ستعطيه بعض الأمل والإيمان بأن هناك شيئا ما لا يزال موجودا هنا إلى جانبه، فهو اليوم لا أمل لديه ولا إيمان له بهذه النخبة الحاكمة، لذا بطبيعة الحال لن يكون لديه أي إيمان بالتحقيق المحلي في هذه الجريمة، لذا إذا ما تمكنتم من مساعدتنا في هذه المسألة فهذا الأمر سيكون بحد ذاته انجاز كبير”.

وردا على سؤال، قال جعجع:”إن النخبة الحاكمة في لبنان لا تريد لجنة تقصي حقائق في جريمة انفجار مرفأ بيروت لسبب بسيط وهو أن معظم المسؤولين في الدولة لديهم مسؤولية بشكل أو بآخر في انفجار المرفأ ومن الممكن أن يتم محاكمتهم جراء هذا الانفجار، ولهذا السبب تحديدا لا يريدون الذهاب باتجاه تحقيق دولي إلا أننا ومعنا أكثرية الشعب نريد ذلك لمعرفة الحقيقة التي لا أمل لدينا للوصول إليها سوى عبر لجنة تقصي حقائق دولية، وأظن أن فرنسا قادرة على الطلب من الأمين العام للأمم المتحدة تشكيل لجنة مماثلة ولهذا السبب قمت بإرسال رسالة للرئيس ماكرون منذ شهرين طالبا منه القيام بذلك، فهكذا أمر ليس بحاجة لأن يتم التصويت عليه في مجلس الأمن”.