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جعجع: المصالحة الخليجية مكسبٌ للدول العربية وخصوصاً لبنان

منذ 26 دقيقة
رئيس حزب القوات اللبنانية سمير جعجع

رئيس حزب القوات اللبنانية سمير جعجع

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أكد رئيس حزب القوات اللبنانية سمير جعجع ان “المصالحة الخليجية التي تمّت في قمة العلا تشكل مكسباً لدول مجلس التعاون الخليجي ولكل الدول العربية وبالأخص للبنان الذي كان يلجأ في محنه إلى دول الخليج التي كانت تهب لمساعدته دائما”.

وأضاف، عبر “تويتر”، “وإذا كان يرزح لبنان اليوم تحت وطأة الازمة الكبرى التي تعصف به، فلأن دول الخليج بعيدة عنه بفعل تخريب علاقات لبنان معها من جراء بعض الاصطفافات اللبنانية الداخلية المعروفة، ولو كانت السلطة الحالية في لبنان جادة في الحد الأدنى بالعمل على إخراج الشعب اللبناني من محنته الحالية لكانت سارعت أوّل بأول إلى إعادة ترتيب العلاقات اللبنانية الخليجية، ولكن على من تقرأ مزاميرك يا داود؟”.

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