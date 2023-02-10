أدلى رئيس حزب “القوات اللبنانية” سمير جعجع، بتصريح، قال فيه: “إذا صحت المعلومات بان “التيار الوطنيّ الحرّ” ينوي حضور جلسة مجلس النواب التشريعية التي يزمع الرئيس نبيه بري الدعوة إليها مطلع الأسبوع المقبل، فهذا يعني ان “التيار الوطني الحر” لم يكتف بمساهمته بالأضرار التي أوقعها على اللبنانيين وفي طليعتهم المسيحيين في السنوات الست الماضية حيث حول نهارهم ليلَا، وحياتهم جحيمًا، بل هو مصر على ملاحقتهم وتنغيص عيشهم حتى اللحظة، وكل ذلك من أجل حفنة من المناصب”.

أضاف: “لقد هاجم رئيس التيار النائب جبران باسيل طيلة الأشهر الماضية الحكومة باعتبار أنها تجتمع في غياب رئيس الجمهورية في الوقت الذي أعطى الدستور هذه الحكومة إمكانية الاجتماع في الحالات الطارئة والمستعجلة، بينما نراه اليوم يحضِّر نفسه للمشاركة في جلسة تشريعية لم يعط الدستور حقا بإلتئامها حيث اعتبر، اي الدستور، انه بالفراغ الرئاسي يتحول مجلس النواب إلى هيئة ناخبة حتى انتخاب رئيس جديد للجمهورية”.

وختم جعجع: “بئس هذا الزمن الذي لم يعد فيه ميزان للمنطق والتصرف السليم، ولكن إذا كان للفجور واللا منطق يوم، فسيكون للحكمة والمنطق ألف يوم ويوم”.