جعجع بعد الانتخابات: لبنان انتقل الى مرحلة جديدة

صدر عن رئيس حزب “القوات اللبنانية” سمير جعجع، البيان التالي: “أتوجه إلى الرفيقات والرفاق في أقضية ومدن وبلدات جبل لبنان كلها، كما إلى جميع المواطنين الذين شاركوا في الدورة الأولى من الانتخابات البلدية والاختيارية، بالتحيّة لما أبدوه من اندفاع وتصميم وإرادة من أجل إحداث تغيير واسع وكبير في المجالس البلدية في هذه الاقضية والمدن والبلدات. إن التغيير الذي حصل، خصوصًا في البلدات الكبرى، له مؤشر واضح يؤكد أن الناس، بانتماءاتها السياسية كافة، لم تعد ترضى بأي فساد أو سوء إدارة على المستويات كلها.

إن ما حصل أمس، في الانتخابات البلدية والاختيارية في جبل لبنان كله يبشٍّر بالخير، ويؤكد أن لبنان دخل انتقل الى مرحلة جديدة بعدما نفض عنه جلدًا قديمًا أثخن جسده بالجراح على مدى ثلاثين سنة مضت. وطبعا بانتظار الجولات الأخرى في سائر المحافظات اللبنانية التي لن تكون أقل اشراقًا وتغييرًا عن الواقع الجديد في جبل لبنان”.