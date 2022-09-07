جعجع: بو حبيب يلعب بكل إتقانٍ دور وزير خارجية ⁧‫سوريا

غرد رئيس حزب القوات اللبنانية سمير جعجع عبر “تويتر” كاتباً: “وزير خارجية ⁧‫لبنان‬⁩ عبد الله بو حبيب، وبإيعاز من مرجعيته، يلعب بكل إتقانٍ دور وزير خارجية ⁧‫سوريا‬⁩، في اجتماع وزارء الخارجية العرب، وكلّ ذلك على حساب ما تبقّى من صورة لبنان ومصالح شعبه.

‏كان الأجدى في هذه الحالة لو عيّن وزيراً أصيلاً للخارجية في سوريا”.

يذكر أنه جدد بو حبيب، أمام وزراء الخارجية العرب اليوم، الدعوة إلى استعادة سوريا مقعدها في الجامعة العربية.

وأكد بو حبيب، خلال الدورة العادية الـ 158 لمجلس الجامعة العربية على المستوى الوزاري، ضرورة وأهمية أن تستعيدَ سوريا مقعدها في جامعة الدول العربية، وهي دولة مؤسسة فيها.

ولفت إلى أن لبنان لا يزال يعاني من الانتهاكات الإسرائيلية والخروقات اليومية والمتزايدة على نحو يُرهب اللبنانيين في المناطقِ المأهولة كافة، من دون رادع إقليمي أو دولي حيث تُصرّ إسرائيل على سياستها العدوانية والدفع نحو التصعيد واستخدام الأجواء اللبنانية للاعتداء على سوريا.

وشدد على أن الصمت الدولي يشجع إسرائيل على الإمعان والاستمرار في خروقاتها واعتداءاتها وانتهاكاتها لقرارات الشرعية الدولية. ونحن نعول على الموقف العربي الموحّد دعماً للبنان بمواجهة هذا الواقع.

كما أكد أهمية وحدة الصف الفلسطيني كضرورة للدفع نحو حل يستند إلى مبادرة السلام العربية الصادرة عن قمة بيروت 2002 بكامل مندرجاتها والحافظة للحقوق الشرعية للشعب الفلسطيني، وقرارات الأمم المتحدة ذات الصّلة وخصوصاً القرار رقم 194، فلا سلام ولا استقرار في المنطقة من دون إيجاد حل كامل وشامل للقضية الفلسطينية.

وأبدى بو حبيب تمسك لبنان بوجوب تمديد ولاية وكالة الأونروا خلال الاجتماع المقبل للجمعية العامة للأمم المتحدة وعدم المساس بصلاحياتها ونطاق عملها أو نقل بعض وظائفها إلى جهات أخرى.