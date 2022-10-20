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جعجع: حزب الله والتيار وحلفاؤهم يريدون الفراغ الرئاسي

منذ ساعة واحدة
سمير جعجع

سمير جعجع

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اكد رئيس حزب “القوات اللبنانية” الدكتور سمير جعجع أنّ الفريق الذي سيتحمل مسؤولية الفراغ الرئاسي هو فريق الممانعة، معتبرًا أنّ “من يريد التوافق يبدأ المشاورات قبل عدة أشهر من الاستحقاق الرئاسي”.

وفي حديث عبر قناة “mtv” قال جعجع: “النائب ميشال معوّض نال عملياً 44 صوتاً في الجلسة، وهناك 22 نائباً حرقوا أصواتهم وعطّلوا جلسة اليوم”، لافتًا الى أننا “حاولنا التوافق مع النواب الـ22 لكنهم لا يريدون التفاهم على أي إسم”.

واضاف: “فريق حزب الله والتيار وحلفاؤهم يريدون الفراغ لأن ليس لديهم مرشح جاهز، والنواب الـ22 قادرون على إتمام الاستحقاق ونحن بانتظار اقتراحاتهم”.

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