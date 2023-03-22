جعجع: صمتُ القضاء "وصمة عارٍ" إضافيّة!

أكد رئيس حزب القوات اللبنانية سمير جعجع أن “صمت القضاء المُريب بمرجعيّاته وسلطاته المعنيّة عن مخالفات قاضية للنّصوص الدّستوريّة بشكل فاضح ومكشوف، آخرها الادّعاء على النائب زياد الحواط، يُعدّ وصمة عارٍ إضافيّة على جبين كلّ مسؤول مُولَج بضبط هذا الانتهاك لكلّ أصول العمل المؤسّساتي”.

إنّ صمت القضاء المُريب بمرجعيّاته وسلطاته المعنيّة عن مخالفات قاضية للنّصوص الدّستوريّة بشكل فاضح ومكشوف، آخرها الادّعاء على النائب #زياد_الحواط، يُعدّ وصمة عارٍ إضافيّة على جبين كلّ مسؤول مُولَج بضبط هذا الانتهاك لكلّ أصول العمل المؤسّساتي.#القاضية_عالقضاء — Samir Geagea (@DrSamirGeagea) March 22, 2023

ويشار إلى أنّ القاضية غادة عون، كانت قد ادّعت الشهر الماضي على الحواط، بجرائم القدح والذم والتشهير وتهديد قاضٍ، وذلك على خلفية تصريحاته عبر الـLBCI.

وكان الحوّاط قد ذكر في حديثٍ عبر الـ”LBCI”، أنّه “لا يمكن إبقاء النظام المصرفي برمّته تحت رحمة مزاجية قاضية”، مؤكدًا تأييده لـ “التحقيق مع ​المصارف​ من قبل قضاءٍ عادل ونزيه”. ورأى أنّ “المخالفات التي تقوم بها غادة عون في موضوع المصارف ستدمّر المؤسسات المصرفيّة”.