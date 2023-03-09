جعجع: عقد جلسة تشريعيّة لإقرار اعتماد للانتخابات البلدية "مزحة ثقيلة"

صدر عن رئيس حزب “القوات” سمير جعجع، بيان أشار فيه إلى أنّه “مع اقتراب موعد دعوة الهيئات الناخبة للانتخابات البلدية، تحاول بعض الكتل النيابيّة عرقلة هذا الاستحقاق من خلال الادّعاء بأنّ الموازنة المطلوبة لإجرائه والتي لا تتعدى بضعة ملايين من الدولارات، لا تتأمن إلا بمشروع قانون لفتح اعتماد له ترسله الحكومة إلى المجلس النيابي، واستطرادًا ضرورة انعقاد جلسة تشريعية لاتخاذ قرار بهذا الخصوص.

إن الكتل والنواب الذين يتبنون هذا الطرح، ومع علمهم الأكيد بأنّه لا إمكانية لأي جلسات تشريعية في ظل الفراغ الرئاسي، هم كمن يضع شرطًا لا يمكن تحقيقه، وذلك بهدف واحد فقط تطيير الانتخابات البلدية.

إنني أذكر هذه الكتل وهؤلاء النواب بأن الحكومة دأبت منذ أكثر من عام على فتح اعتمادات من دون العودة إلى المجلس النيابي، حتى عندما كان هيئة تشريعية، وذلك من حساب حقوق السحب الخاصة. إنّ الحكومة قادرة على غرار ما فعلته مرارًا وتكرارًا في الأشهر الماضية على سحب اعتماد ببضعة ملايين من الدولارات من حقوق السحب الخاصة، ومن دون العودة إلى مجلس النواب بغية إتمام الانتخابات البلدية.

والجدير ذكره في هذا الصدد، أنّ الحكومة قد صرفت حتى الآن أكثر من 700 مليون دولار من دون العودة إلى المجلس النيابي. إنّ الذي لا يريد الانتخابات البلدية فليعلن ذلك صراحة من دون مواربة، ولكن التلطي خلف وجوب عقد جلسة تشريعية لضرورة إقرار اعتماد للانتخابات البلدية هو مزحة ثقيلة في هذه الأيام التي حولوها فعلًا ثقيلة”.