جعجع عن اعتماد التوقيت الصيفي: قرار الحكومة اليوم.. فضيلة

غرّد رئيس حزب القوات سمير جعجع عبر “تويتر” قائلًا إنّ “قرار الحكومة اليوم.. فضيلة”.

قرار الحكومة اليوم… فضيلة. — Samir Geagea (@DrSamirGeagea) March 27, 2023

يأتي ذلك بعد أن أعلن رئيس حكومة تصريف الأعمال نجيب ميقاتي اعتماد التوقيت الصيفي اعتباراً من ليل الأربعاء – الخميس المقبل، وذلك بعد جلسة لمجلس الوزراء حضرها 16 وزيرًا، موضحًا أن “القرار السابق بشأن استمرار العمل بالتوقيت الشتوي حتى نهاية رمضان سبقته اجتماعات مكثفة على مدى أشهر بمشاركة معنيين وكان الهدف منه إراحة الصائمين خلال رمضان من دون التسبب بأي ضرر لأحد.

وشدد على أن “قرار تأجيل التوقيت الصيفي ليس ذات بعد طائفي وما كان يستوجب كل هذه الردود البغيضة”، وأضاف: “المشكلة ليست بالساعة إنما المشكلة بالفراغ في الموقع الأول أي رئاسة الجمهورية، وأنا لا أتحمّل أي مسؤولية عنها، بل القيادات السياسية والروحية المعنيّة”.