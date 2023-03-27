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جعجع عن اعتماد التوقيت الصيفي: قرار الحكومة اليوم.. فضيلة

منذ 44 دقيقة
آخر تحديث: 27 - مارس - 2023 5:31 مساءً
رئيس حزب القوات اللبنانية سمير جعجع

رئيس حزب القوات اللبنانية سمير جعجع

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غرّد رئيس حزب القوات سمير جعجع عبر “تويتر” قائلًا إنّ “قرار الحكومة اليوم.. فضيلة”.

يأتي ذلك بعد أن أعلن رئيس حكومة تصريف الأعمال نجيب ميقاتي اعتماد التوقيت الصيفي اعتباراً من ليل الأربعاء – الخميس المقبل، وذلك بعد جلسة لمجلس الوزراء حضرها 16 وزيرًا، موضحًا أن “القرار السابق بشأن استمرار العمل بالتوقيت الشتوي حتى نهاية رمضان سبقته اجتماعات مكثفة على مدى أشهر بمشاركة معنيين وكان الهدف منه إراحة الصائمين خلال رمضان من دون التسبب بأي ضرر لأحد.

وشدد على أن “قرار تأجيل التوقيت الصيفي ليس ذات بعد طائفي وما كان يستوجب كل هذه الردود البغيضة”، وأضاف: “المشكلة ليست بالساعة إنما المشكلة بالفراغ في الموقع الأول أي رئاسة الجمهورية، وأنا لا أتحمّل أي مسؤولية عنها، بل القيادات السياسية والروحية المعنيّة”.

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