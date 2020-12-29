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جعجع عن اغتيال بجاني وانفجار المرفأ: لا شيء

منذ 16 ثانية
رئيس حزب القوات اللبنانية سمير جعجع

رئيس حزب القوات اللبنانية سمير جعجع

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غرد رئيس حزب القوات اللبنانية سمير جعجع عبر تويتر كاتبا: أسبوع على اغتيال جو بجاني في وضح النهار وأمام كاميرات المراقبة ولا شيء حتى الآن…
انفجار المرفأ لا شيء؛ اغتيال العقيد منير أبو رجيلي لا شيء؛ اغتيال بجاني لا شيء؛ لا شيء يرجى من الأكثرية الحاكمة، والحل الوحيد لأزمات لبنان المتعددة: انتخابات نيابية مبكرة تطيح بالأكثرية الحاكمة…

وكان جعجع التقى في المقر العام للحزب في معراب، سفيرة الولايات المتحدة الأميركيّة في لبنان دوروثي شيا ترافقها رئيسة القسم الاقتصادي والسياسي في السفارة جانيه كولي، في حضور مستشاره لشؤون العلاقات الخارجية إيلي خوري.

وتباحث المجتمعون في التطورات السياسية في لبنان والمنطقة. واكد رئيس “القوات” خلال اللقاء “ان الحل برأيه يبدأ بانتخابات نيابية مبكرة، لأن لا امل يرجى من الأكثرية النيابية الحالية الحاكمة”.

وتطرّق بعدها إلى انفجار مرفأ بيروت، حيث لفت إلى “ان التحقيق المحلي يواجه صعوبات جمّة جرّاء التدخلات السياسية التي تحصل”، مشيراً إلى “ان الحل بلجنة تقصي حقائق دولية”.

    المصدر :
  • صوت بيروت إنترناشونال

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