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جعجع: قرار الحرب والسلم مخطوف.. ونطالب بتطبيق الـ 1701

منذ 56 دقيقة
رئيس حزب القوات اللبنانية سمير جعجع

رئيس حزب القوات اللبنانية سمير جعجع

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شدد رئيس حزب “القوات” سمير جعجع، على أنّه “لا يجب أن تصل الحرب إلى لبنان لأنها ستقضي على البلد، ويجب أن نفعل المستحيل لمنعها، وسأترك افتراضات وتحليلات وقوع الحرب للمحللين، ولكن ما يمكنني أن أقوله اليوم إنه لا يمكن ولن نسمح أن ينجر لبنان إلى حرب”.

وأضاف جعجع عبر الـ “LBCI”، أنّ “قرار الحرب والسلم مخطوف من قبل “حزب الله” وإيران، ولكن هذا القرار بحسب الدستور يجب أن يكون مع الحكومة اللبنانية، ولذلك على حكومة تصريف الأعمال اليوم اتخاذ الترتيبات اللازمة لإخراج لبنان الرسمي من هذا الأمر والمطالبة بتطبيق 1701″.

وأشار جعجع إلى أنّ “هناك تشويهًا للقضية الفلسطينية، لأن هناك من يتاجر بها”، سائلًا: “ماذا فعل محور الممانعة للقضية الفلسطينية؟ ماذا فعلوا منذ 80 سنة حتى الآن؟ القضية الفلسطينية “مش بالحكي”، وأرى أنها تتمثل بإعادة الحقوق للشعب الفلسطيني، ونحن قلبًا وقالبًا مع القضية الفلسطينية”.

وتابع جعجع: “ما حصل في 7 تشرين الأول بطولة كبيرة، ولكنه انقلب بشكل غير مباشر لدعم الحكومة الإسرائيلية والوقوف إلى جانبها بعد أن كانت تواجه معارضة كبيرة من الداخل والخارج”.

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