جعجع: لانجاز الاستحقاق الرئاسي ضمن مواعيده الدستورية

التقى رئيس حزب “القوّات اللبنانيّة” سمير جعجع في المقر العام للحزب في معراب، المنسقة الخاصة للأمم المتحدة يوانّا فرونِتسكا، في حضور رئيس جهاز العلاقات الخارجيّة في الحزب الوزير السابق ريشار قيومجيان ومارك سعد.

وبعد البحث في المستجدات السياسيّة في لبنان والمنطقة، اطلعت فرونتسكا جعجع على اهتمام الدول الاعضاء بالشأن اللبناني واجماعهم على ضرورة اخراج لبنان من المأزق الحالي، حيث توجّه جعجع من خلالها الى الأسرة الدولية ودعاها الى “الوقوف الى جانب لبنان ومواكبته في الاستحقاق الرئاسي المقبل والضغط في سبيل انجازه ضمن مواعيده الدستورية، اذ ان الفرصة سانحة اليوم لإنتخاب رئيس سيادي إصلاحي ليشكّل المخرج الوحيد للبنان من أزمته، لأن الخيار الاخر هو انتخاب رئيس تسوية او رئيس من فريق 8 آذار، فيكون بذلك تجديداً للازمة، لا بل يزيدها تفاقماً، مما يعيق من تقدّم البلد والمنطقة نحو الإستقرار والازدهار”.

وجدّد جعجع التأكيد على “وجوب تشكيل لجنة تقصي حقائق دولية لكشف حقيقة انفجار مرفأ بيروت ولا سيما ، بعد مرور عامين على هذه الجريمة المشؤومة ، وفي ظل العرقلة الواضحة التي يتعرّض لها مسار التحقيقات المحليّة والمكشوفة للجميع من قبل كثر في السلطة الحاكمة”.

واذ اطلع المنسقة الخاصة للأمم المتحدة على العريضة الرسميّة التي تقدّم بها نواب تكتل “الجمهوريّة القويّة” الى مجلس حقوق الانسان التابع للأمم المتحدة لهذا الهدف، طلب جعجع منها “السعي لإحقاقها كي يتسنّى للبنانيين بشكل عام، ولأهالي الضحايا والمصابين والمتضررين بشكل خاص من معرفة الحقيقة”.