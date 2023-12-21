الخميس 8 جمادى الآخرة 1445 ﻫ - 21 ديسمبر 2023 |
English Français عربي

برامج

شاهد آخر حلقاتنا اونلاين

جعجع لبرّي: الطريقة الوحيدة تكون بالمشاورات الجانبيّة

منذ 7 دقائق
سمير جعجع

سمير جعجع

A A A
طباعة المقال

صدر عن رئيس حزب “القوات اللبنانية” سمير جعجع، البيان الآتي:

إذا كان الرئيس نبيه بري يريد الوصول إلى انتخاب رئيس جديد للجمهورية عن طريق التوافق فنحن على أتمّ الاستعداد لذلك، ولكنّ التوافق يكون على غرار ما حصل في موضوع تمديد سن التقاعد لقائد الجيش، والمدير العام لقوى الأمن الداخلي، ولا يكون إلّا من خلال الاتّصالات الجانبيّة الهادئة، وليس عبر طاولة حوار إستعراضيّة شهدنا الكثير منها في السنوات الـ15 الأخيرة والتي لم تؤتِ يومًا بثمرة واحدة. إذا كان الرئيس بري يريد التوافق على رئيس جمهورية، رئيس جمهورية فعلي، فالطريقة الوحيدة للوصول إلى هذا التوافق تكون، إذًا بالمشاورات الجانبيّة.

    المزيد من أخبار لبنان

    سوبرماركت
    ارتفاع مؤشر أسعار الاستهلاك 2,6% في تشرين الثاني
    النائب ملحم خلف
    خلف: إنه زمن العجز وزمن التخلي عن المسؤولية
    أمين سلام
    سلام: نتمنّى للأمير الشيخ مشعل الأحمد الجابر الصباح كل التوفيق

    الأكثر قراءة

    جنود من الجيش الإسرائيلي
    غزة تحت النار
    صحيفة إسرائيلية تحذر: خصوبة جنودنا في خطر!
    آلية عسكرية إسرائيلية تقصف قطاع غزة
    توقعات "صادمة" لموقع ستراتفور الاستخباراتي لعام 2024.. ما مصير لبنان وغزة!؟
    طقس لبنان
    توقعات الطقس.. أمطار غزيرة تنتظر اللبنانيين في هذا الموعد!