جعجع: لبنان في عين العاصفة.. والانتخابات الرئاسيّة مؤجلة

أكد رئيس حزب “القوات” سمير جعجع “أن الأوضاع غامضة في المنطقة وآخرها ما حصل بين إيران وباكستان، ولبنان في عين العاصفة، ولكن لو كان الجيش اللبناني منتشرًا على الحدود الجنوبيّة، لكنّا جنّبنا البلد وأبناءه كلّ ما نشهده حاليًا”.

كلام جعجع جاء في اتصال هاتفي، مع المشاركين في الخلوة الأولى لمنطقة طرابلس في حزب “القوات” التي عُقدت في معراب، بحضور الأمين العام للحزب إميل مكرزل، مساعد الأمين العام لشؤون المناطق جورج عيد، منسق المنطقة فادي محفوض وأعضاء هيئة منسقية طرابلس.

جعجع الذي أعرب عن أسفه لعدم تمكّنه من الحضور، أثنى على “نتائج الانتخابات النيابيّة التي حصلنا عليها في عاصمة الشمال، إذ كانت مشرّفة جدًا”.

وإذ شدّد على أن “تأييد القضية الفلسطينية شيء والحصول على مكتسبات سياسيّة تحت شعار القضيّة الفلسطينيّة شيء آخر”، لفت جعجع إلى أن “الانتخابات الرئاسيّة مؤجلة بانتظار أوضاع المنطقة”.