الأحد 14 ربيع الثاني 1445 ﻫ - 29 أكتوبر 2023 |
English Français عربي

برامج

شاهد آخر حلقاتنا اونلاين

جعجع: لبنان كلّه يكون في أمان إذا التزم "الحزب" بالقرار 1701

منذ 16 دقيقة
رئيس حزب القوات اللبنانية سمير جعجع

رئيس حزب القوات اللبنانية سمير جعجع

A A A
طباعة المقال

رأى رئيس حزب القوات اللبنانية سمير جعجع  أن “هناك جهنم فتحت في غزة ونتضامن مع أهلها ونطلب من ربنا الوقوف إلى جانبهم ونتعب كل جهدنا لعدم جر لبنان إلى الحرب”.

ولفت جعجع إلى أن “لبنان كله يكون في أمان إذا التزم “الحزب” بالقرار 1701 وهذا سيكون أول مهام الهيئة التنفيذية”.

وشكر جعجع في كلمة له بعد إعلان نتائج انتخابات الهيئة التنفيذية اليوم الأحد “الأمين العام وجهاز الانتخابات على الجهد الكبير الذي قاموا به وجميع رفاقنا الذين رافقونا اليوم في انتخاباتنا داخل المراكز ونهنئ جميع الفائزين اليوم بمناصب الهيئة التنفيذية”.

وتمنى رئيس حزب القوات على “الدولة اللبنانية أخذ العبرة من انتخاباتنا اليوم لتنظيمها الانتخابات إلكترونيًا نسبة لنجاحها”.

هذا وانتهى اليوم الانتخابي في معراب لاختيار أعضاء الهيئة التنفيذيّة في “القوات اللبنانية”. وصوّت 18321 منتسبًا من أصل 31 ألف منتسب بنسبة بلغت 58.9 في المئة.

وأعلن الأمين العام للحزب إميل مكرزل النتائج، التي جاءت على الشكل الآتي:

رئيس الحزب: سمير جعجع.
نائب رئيس الحزب: جورج عدوان.
عن الانتشار فاز: جوزيف جبيلي.
عن بيروت فاز: دانيال سبيرو.
عن جبل لبنان فاز: إدي أبي اللمع، مايا زغريني وطوني كرم.
عن الشمال فاز: أنطوان زهرا، وهبي قاطيشا وإيلي كيروز.
عن البقاع فاز: بشير مطر وميشال تنوري.
عن الجنوب فاز: أسعد سعيد.

    المزيد من أخبار لبنان

    مطار رفيق الحريري الدولي
    إحباط محاولة إدخال كوكايين عبر المطار
    سمير جعجع
    بعد يوم انتخابي.. جعجع رئيسًا لـ "القوات" وعدوان نائبًا له
    "قوات الفجر" - الجناح العسكري للجماعة الإسلامية
    "قوات الفجر" تُعلن استهداف مواقع العدو بصليات صاروخية

    الأكثر قراءة

    الجمعية العامة للأمم المتحدة
    دولة عربية امتنعت عن التصويت على قرار الأمم المتحدة.. ما السبب؟
    عناصر من كتائب عز الدين القسام التابعة لحركة حماس
    طوفان الأقصى
    بعد توغل بري إسرائيلي.. حماس تتوعد باستخدام "القوة الكاملة"
    الإعلامي البريطاني الشهير بيرس مورغان
    طوفان الأقصى
    الإعلامي البريطاني "بيرس مورغان" يسخر من المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي