جعجع: لبنان كلّه يكون في أمان إذا التزم "الحزب" بالقرار 1701

رأى رئيس حزب القوات اللبنانية سمير جعجع أن “هناك جهنم فتحت في غزة ونتضامن مع أهلها ونطلب من ربنا الوقوف إلى جانبهم ونتعب كل جهدنا لعدم جر لبنان إلى الحرب”.

ولفت جعجع إلى أن “لبنان كله يكون في أمان إذا التزم “الحزب” بالقرار 1701 وهذا سيكون أول مهام الهيئة التنفيذية”.

وشكر جعجع في كلمة له بعد إعلان نتائج انتخابات الهيئة التنفيذية اليوم الأحد “الأمين العام وجهاز الانتخابات على الجهد الكبير الذي قاموا به وجميع رفاقنا الذين رافقونا اليوم في انتخاباتنا داخل المراكز ونهنئ جميع الفائزين اليوم بمناصب الهيئة التنفيذية”.

وتمنى رئيس حزب القوات على “الدولة اللبنانية أخذ العبرة من انتخاباتنا اليوم لتنظيمها الانتخابات إلكترونيًا نسبة لنجاحها”.

هذا وانتهى اليوم الانتخابي في معراب لاختيار أعضاء الهيئة التنفيذيّة في “القوات اللبنانية”. وصوّت 18321 منتسبًا من أصل 31 ألف منتسب بنسبة بلغت 58.9 في المئة.

وأعلن الأمين العام للحزب إميل مكرزل النتائج، التي جاءت على الشكل الآتي:

رئيس الحزب: سمير جعجع.

نائب رئيس الحزب: جورج عدوان.

عن الانتشار فاز: جوزيف جبيلي.

عن بيروت فاز: دانيال سبيرو.

عن جبل لبنان فاز: إدي أبي اللمع، مايا زغريني وطوني كرم.

عن الشمال فاز: أنطوان زهرا، وهبي قاطيشا وإيلي كيروز.

عن البقاع فاز: بشير مطر وميشال تنوري.

عن الجنوب فاز: أسعد سعيد.