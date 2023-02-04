جعجع: لضرورة التزام الجميع بإنجاز الاستحقاق الرئاسي

التقى رئيس حزب “القوات اللبنانية” سمير جعجع، في المقر العام للحزب في معراب، السفير البابوي في لبنان المونسنيور باولو بورجيا في حضور رئيس جهاز العلاقات الخارجية الوزير السابق ريشار قيومجيان ورئيس مكتب التواصل مع المرجعيات الروحية أنطوان مراد.

وأكد خلال اللقاء “ضرورة إلتزام الجميع بإنجاز الاستحقاق الرئاسي، بدلا من تعطيله بهدف فرض مرشح يريده الطرف المعطل”.

وشدد على ان “القوات تملك اكبر كتلة نيابية على الصعيدين المسيحي والوطني، ومع ذلك لم يترشح رئيس الحزب بهدف التسهيل، فدعم المرشح ميشال معوض، الذي حصل على اكبر عدد من أصوات المعارضة”.

وقال: “إذا كان هناك من مرشح آخر يتمتع بمواصفات معوض ويمكنه الحصول على أصوات اكثر منه، فلا مشكلة لدى القوات ولدى معوض نفسه”.

وأوضح ان “ما يهم القوات هو مرشح يتمتع بالحد الأدنى من الحضور والهيبة والحس السيادي والإصلاحي”.

ونوه جعجع بالعلاقات التاريخية مع الكرسي الرسولي، متمنيا ان “يتمكن قداسة البابا من حشد اكبر دعم اقتصادي وانساني للبنان بما له من تأثير معنوي، لاسيما لدى الدول الصديقة والقريبة من الفاتيكان”.