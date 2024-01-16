جعجع: لضرورة تغيير هذا الواقع المتردي الذي نشهده اليوم

أكّد رئيس “حزب القوات اللبنانية” سمير جعجع أنّ “الرياضة ترتبط بالسياسة بشكل وثيق وتتأثر بالوضع السياسي بشكل أو بآخر، كسواها من القطاعات”، قائلا: “من هنا ضرورة تغيير هذا الواقع المتردي الذي نشهده اليوم والذي ينعكس سلباً على المستويات كافة”.

ورأى أن “تغيير هذا الواقع المرير يتطلّب مواجهة تتمثّل في تفعيل العمل، كلٌّ من موقعه، تكثيف الجهود، إلى جانب التحلّي بالصبر والمثابرة”.

كلام جعجع جاء خلال الخلوة السنويّة الأولى لمكتب الرياضة في حزب “القوات اللبنانية” التي عقدها في معراب، بحضور عضو تكتل “الجمهورية القوية” النائب جهاد بقرادوني، أمين عام حزب “القوات اللبنانية” إميل مكرزل، رئيس نادي الحكمة – بيروت المحامي راغب حدّاد، رئيس مكتب الرياضة يوسف القصيفي، بالإضافة إلى أعضاء المكتب ومسؤولي الرياضة في المناطق والمصالح والمنسّقيات.