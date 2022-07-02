جعجع للسفير الكويتي: لم تقصّر بمحبتك للبنان

أقام رئيس حزب “القوات اللبنانية” سمير جعجع وعقيلته النائبة ستريدا، في دارتهما في معراب، عشاء وداعيا مصغرا للسفير الكويت عبدالعال القناعي وعقيلته السيدة رشا، بعد 15 عاما سفيرا في لبنان.

شارك في العشاء السفير المصري ياسر علوي، النائب غسان حاصباني، النائب أشرف ريفي وعقيلته السيدة سليمة، النائب بيار بو عاصي ورئيس جهاز العلاقات الخارجية في الحزب الوزير السابق ريشار قيومجيان.

وألقى جعجع كلمة للمناسبة، قال فيها: “أردنا زوجتي ستريدا وأنا أن ندعو إلى هذا العشاء، تكريما لك يا أبو محمد ولما تمثله لنا كصديق وممثل لدولة شقيقة نعتز بالعلاقة التاريخية الطيبة معها. تعرفنا إليك منذ خمسة عشر عاما، أي لدى وصولك إلى لبنان في مهمة أثبت خلالها مدى وفائك لجوهرها، فلم تقصر يوما بالتزاماتك ولا بمحبتك للبنان واللبنانيين، ولا بصداقاتك وإيمانك بالحق والقضية التي نناضل من أجلها، والمتمثلة بسيادة وطننا الحبيب لبنان وبحريته واستقلاله، فكنت خير سفير للكويت في لبنان، ونكاد نقول خير سفير للبنان في الكويت”.

أضاف: “صحيح يا سعادة السفير أن ثمة قواسم مشتركة كثيرة وكبيرة بين دولة الكويت الشقيقة ولبنان، ولا سيما أن بلدينا يقعان في محيط وبجوار بلدان أكبر وأقوى، ولكن الصحيح أيضا أن إيمان كل من الشعبين الكويتي واللبناني بالصمود والتجذر في بلديهما، يجعلنا نجتاز مختلف المحن والتجارب المشتركة، متمسكين بحقنا في العيش الحر الكريم”.

وتابع: “أبو محمد، رغبنا بأن يكون اللقاء اليوم بمشاركة الأصدقاء، لكي ندعو لك بالتوفيق في مهماتك الجديدة التي ستتولاها، ومن خلالك نريد أن نشكر دولة الكويت الشقيقة أميرا وحكومة وشعبا، لكل ما قدمته وتقدمه للبنان عبر الصندوق الكويتي للتنمية الاقتصادية العربية، وآخر المبادرات في هذا الاطار، إعلان دولة الكويت بعد انفجار مرفأ بيروت، وقوفها بجانب الشعب اللبناني في الكارثة التي حلت به وتكفلها بإعادة إعمار الإهراءات على نفقتها”.

وختم: “مجددا، نشكرك من صميم القلب، ومن خلالك نقدم الشكر لدولة الكويت، مع دعائنا لك بالتوفيق وبأن يسدد الله خطاك كلها في مسيرتك الجديدة”.

وفي ختام العشاء قدم جعجع للقناعي هدية رمزية عبارة عن كتابي “المجموعة الكاملة لمؤلفات جبران” ابن بشري، باللغتين العربية والإنجليزية، موضوعين في صندوق خشبي عليه العلمين اللبناني والكويتي.