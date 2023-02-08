الأربعاء 17 رجب 1444 ﻫ - 8 فبراير 2023 |
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جعجع للمنسقة الأممية: لتشكيل لجنة تقصّي حقائق دولية في جريمة المرفأ

منذ 6 دقائق
جعجع والسفيرة يوانا فيرونتسكا

جعجع والسفيرة يوانا فيرونتسكا

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أكد رئيس حزب “القوات” سمير جعجع، في المقر العام للحزب في معراب، للمنسقة الخاصة للأمم المتحدة في لبنان السفيرة يوانا فيرونتسكا، ضرورة إجراء الانتخابات البلدية والاختياريّة وتأمين المساعدة للبنان من أجل القيام بهذا الاستحقاق في موعده الدستوري، بغية قطع الطريق أمام المجموعات والأحزاب التي تسعى إلى منع حصوله أو تأجيله.

هذا وتباحث المجتمعون في المستجدات على الساحتين اللبنانية والإقليمية، كما تطرقوا إلى الوضع الإنساني في تركيا وسوريا من جراء الزلزال المدمر.

كذلك توقف المجتمعون مطولاً عند حيثيات التحقيق في جريمة انفجار مرفأ بيروت والحملة الممنهجة من أجل تجميد مساره المحلي، حيث شدد جعجع على وجوب مساندة التحقيق من خلال تشكيل لجنة تقصي حقائق دولية تكشف وقائع هذه الجريمة وتساعد اللبنانيين في معرفة الحقيقة.

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