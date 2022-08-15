جعجع لنعيم قاسم: عن أي قوة تتكلم؟

أشار رئيس حزب القوات اللبنانية سمير جعجع الى “اننا وصلنا إلى ما وصلنا إليه لأن هناك سياسات معينة أبطالها محور الممانعة وانجرار الآخرين ‏لهذه السياسات”، لافتا الى ان “المقاربة للأمور من منطلق حكومات وحدة وطنية وانتخاب رؤساء للجمهورية على نفس الطريقة اوصلتنا إلى الوضع الحالي”۔

أضاف في مؤتمر صحافي: “لا يمكننا الاتفاق على انتخاب رئيس مع حزب الله وهذا يعني عودة على بدء و”تخبزوا بالافراح”‏۔

وتابع: “كل لحظة نضيعها تذهب من طريقنا ونحسر ما تبقى من الوقت ولما تبقى من إمكانات. نريد رئيساً جديداً بكل ما للكلمة من معنى رئيس يتحدى سياسات باسيل وحزب الله و”يكون رجّال” وسيادي واصلاحي بامتياز”. الآخرون لديهم ايديولوجيات وعقيدة خاصة بهم فكيف لنا التفاهم معهم والحل الاتفاق مع المعارضة بكافة أطيافها على رئيس ‏جديد وأمام المعارضة مسؤولية كبيرة ملقاة على عاتقهم ويجب التفاهم في ما بيننا وإلا سنبقى على “العتيق” الذي أوصلنا إلى هنا”.

وقال جعجع: “شباب حزب الله “فلتوا فرد فلتة” حول قوة المقاومة ومن ضمنهم الشيخ نعيم قاسم وعن أي انتصارات يتكلم؟ لبنان القوي كان ‏في زمن الخمسينيات والستينيات”.

ورأى ان “المطلوب رئيس يقوم بالإنقاذ ويعاكس كل السياسات القائمة والرئيس عون أضعف رئيس في تاريخ الجمهورية”.