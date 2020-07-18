جعجع: لن نترك لبنان لتجّار الهيكل الذين أفقروا اللبنانيين وستكون لنا خطوات تحاكي موقف الراعي

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قال رئيس حزب القوات اللبنانية الدكتور سمير جعجع في لقاء جمعه مع البطريرك بشارة الراعي بمناسبة عيد مار شربل في بقاعكفرا، بأننا لن نترك لبنان لتجّار الهيكل الذين أفقروا اللبنانيين وجوّعوهم وشلّوا مؤسساتهم، ستكون لنا في الفترة المقبلة خطوات عملية تحاكي موقف البطريرك الراعي عن الحياد.

وأكد جعجع أن لبنان لن يكون وحيداً في منطقته، تائهاً في أصقاع الأرض لا يريد احداً ان يتعرف عليه حتى من أصدقائه التاريخيين، لن نترك لبنان لتجار الهيكل الذين وصلوا الى مراكزهم على ظهر الناس بشعارات رنانة.

وأشار جعجع إلى أننا نشعر ان من واجبنا ان نكون مبادرين بخطوات عملية تترجم نداء ابينا البطريرك الراعي وسيكون لنا في الأيام المقبلة خطوات سياسية عملية في هذا الإطار.

وأضاف أننا لن نترك لبنان حتى قيام جمهورية قوية لا صورية، جمهورية قانون خالية من الفساد والمفسدين، جمهورية نعود فخورين بجواز سفرها، جمهورية “نيال مين عندو مرقد عنزة بلبنان”.

وشدد قائلاً أن هذا الصوت كان صوت ابينا مار بشارة بطرس الراعي الذي دعا لتثبيت الشرعية والحياد وبكركي من جديد تحمي الوطن، ولبنان وطننا ولن نتركه لأصحاب المشاريع غير اللبنانية.

ونبه جعجع إلى أن ما نراه من بطالة وجوع وعوز والأسوأ الا ردة فعل من قبل المسؤولين الذين يكملون بالنهج نفسه وكأن لا جوع ولا بطالة ولا أزمة والمواطن يئن وأصب.

بدوره البطريرك بشارة الراعي رحب الدكتور جعجع قائلاً “مطرح ما منشوفك منشوف العيد كتير كبير”۔

وأكد الراعي أن علينا ان نكمل الطريق مع جميع اللبنانيين ونحن بحاجة للقاءات وحوارات عن الحياد ليفهمه الجميع ويدرك ان فيه شرفنا جميعاً

وأضاف: صحيح حكيم أصبحنا بحالة يرثى لها والناس تتألم ومسؤوليتنا جميعاً ان نزرع الرجاء ونعم هناك نافذة امل علينا ان نرى النور من خلالها وهي الحياد

وأشار الراعي إلى أننا تجاوزنا مشاريع التقسيم بقوة دستورنا وميثاقنا وعندما مررنا بالظروف الصعبة كان مثلث الرحمة البطريرك صفير جاهزاً واليوم لا خلاص الا باستعادة كل قوة سيادتنا واستقلالنا ووحدتنا بتطبيق نظام الحياد۔

وختم البطريرك مخاطباً الدكتور جعجع “وانت تتكلم مر في خاطري كل شهداء المقاومة اللبنانية التي بدأت عام 1975 وتواصلت من فوج الى فوج، وكل من هرق دماءه لأجل لبنان ولنعيش بكرامة”