جعجع: لوقف طريقة الدعم الحالية فورا واستبدالها ببطاقات تموينية

رأى رئيس حزب “القوات اللبنانية” سمير جعجع أنه “مع انقضاء عام وبداية عام جديد يصر المسؤولون في الدولة وعلى رأسهم فخامة ‏رئيس الجمهورية ورئيس حكومة تصريف الأعمال ووزراء المالية والاقتصاد وحاكم المصرف المركزي والمجلس المركزي لمصرف ‏لبنان، على إكمال إهدار ما تبقى من أموال المودعين حتى آخر قرش، من خلال طريقة الدعم المعتمدة منذ سنة ونيف وحتى الساعة. ‏فبدلا من أن يذهب الدعم إلى العائلات المحتاجة فعلا، نرى الجزء الأكبر منه يذهب تهريبا إلى سوريا، أو تنفيعا لبعض المحظيين ‏وبعض التجار أو المستوردين، أو هباء لمن هم ليسوا بحاجة للدعم‎”.‎

وقال في بيان: “لو صرفت المليارات الأربعة أو الخمسة أو الستة التي صرفت العام الماضي على الدعم في مكانها الصحيح، لكان ‏باستطاعتنا ان نستمر بدعم العائلات المحتاجة لمدة أربع أو خمس سنوات إضافية، ولكن بالطريقة التي صرفت فيها تلك الأموال ‏استفادت العائلات المحتاجة من هذا الدعم بنسبة 20% بأحسن الأحوال، بينما ذهب 80% تهريبا وتنفيعا لبعض أزلام المسؤولين، ‏وهدرا لمن ليسوا بحاجة‎”.‎

وإذ لفت الى أن “صور الصهاريج والشاحنات التي تحوي البضائع المهربة يوميا الى سوريا تدمي القلوب، لأنها كلها بضائع مدعومة ‏من جيب المواطن، سأل: “أما آن الآوان لترشيد الدعم كي يصل إلى العائلات المحتاجة فعلا ولأطول فترة ممكنة؟‎”‎

وتابع: “إن رئيس الجمهورية ورئيس حكومة تصريف الأعمال والوزراء المعنيين وحاكم مصرف لبنان والمجلس المركزي لمصرف ‏لبنان مدعوون فورا إلى وقف طريقة الدعم الحالية واستبدالها ببطاقات تموينية تزود بها العائلات المحتاجة فقط انطلاقا من دراسات ‏ميدانية أجراها البنك الدولي ومنظمات دولية أخرى صاحبة اختصاص‎”.‎

وختم جعجع: “أتذكر في غالبية الأوقات هذه الأيام وأنا أتوجه إلى المسؤولين في الدولة بالمثل التالي: شو هم العبد من سواد الوجه”؟