الجمعة 30 ذو الحجة 1443 ﻫ - 29 يوليو 2022 |
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جعجع: ليتّخذوا التدابير الكفيلة بوقف التهريب

منذ 35 دقيقة
رئيس حزب القوات اللبنانية سمير جعجع

رئيس حزب القوات اللبنانية سمير جعجع

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غرّد رئيس حزب “القوات اللبنانية” سمير جعجع عبر حسابه على “تويتر”، كاتبًا: “منذ الانهيار الاقتصادي المريع في السنوات الأخيرة، مروراً بأزمة البنزين الشهيرة وما رافقها من وجعٍ وإذلالٍ وحتى كوارث أسوةً بما حدث في التليل في عكار، وصولاً إلى أزمة الرغيف اليوم وما يرافقها من إذلال وجهد وهدر للوقت وضرب لصورة لبنان، وغيرها وغيرها؛ عامل مشترك واحد يربط بينها كلّها وهو التهريب. فهل أعدم الرئيس القوي وسيلة لوقف التهريب في عهده؟ أم هل قامت الحكومات المتعاقبة في السنوات الثلاث الأخيرة باتخاذ أي تدابير في هذا الشأن؟ فليرأف من هم في الرئاسة والحكومة ومراكز القرار في الدولة بهذا الشعب وليتّخذوا التدابير الكفيلة بوقف التهريب”.

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