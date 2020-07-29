جعجع: ليس مقبولاً تعكير العلاقة التاريخية مع فرنسا

رئيس حزب القوات اللبنانية سمير جعجع
رئيس حزب القوات اللبنانية سمير جعجع

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غرد رئيس حزب “القوات اللبنانية” سمير جعجع عبر حسابه على “تويتر”: “ليس مقبولا من أحد أن يعكر علاقة لبنان التاريخية بفرنسا.

وقال: إن “فرنسا كانت دائما وفي كل الظروف والمصاعب والتحديات إلى جانب لبنان. فليس هكذا نكافئ من دعم ويدعم لبنان”.

ويأتي تصريح جعجع على خلفية كلام رئيس الحكومة حسان دياب، والذي اتهم وزير الخارجية الفرنسية جان إيف لودريان، بأن “لديه نقصاً في المعلومات حول الإصلاحات الحكومية”.

وقال إن زيارته لبيروت “لم تحمل معها أي جديد”، معتبراً أن “ربط لودريان أي مساعدة للبنان بتحقيق إصلاحات وضرورة المرور عبر صندوق النقد الدولي يؤكد أن القرار الدولي هو عدم مساعدة لبنان حتى الآن”.

 

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المصدر صوت بيروت إنترناشونال
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