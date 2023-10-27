الجمعة 12 ربيع الثاني 1445 ﻫ - 27 أكتوبر 2023 |
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جعجع: منع اندلاع الحرب في لبنان في يد بري وميقاتي

منذ 12 ساعة
رئيس حزب القوات اللبنانية سمير جعجع

رئيس حزب القوات اللبنانية سمير جعجع

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اجتمع رئيس حزب “القوات اللبنانية” سمير جعجع، في معراب، مع السفير الفرنسي في لبنان هيرفيه ماغرو، يرافقه الملحق السياسي Quentin Jeantet والملحق السياسي والاعلامي Romain Calvary ، في حضور رئيس جهاز العلاقات الخارجية الوزير السابق ريشار قيومجيان ومسؤول العلاقات الديبلوماسية في باريس جان – بشارة الخوري وطوني درويش عن الجهاز.

وتوافق الجانبان على أولوية تجنيب لبنان خطر الانزلاق نحو الحرب وضرورة بذل كل الجهود الممكنة للحؤول دون ذلك.

كما أكدا على الأهمية القصوى لتحصين المؤسسات الوطنيّة والدستورية من أجل مواجهة الأخطار الداهمة ولا سيّما مؤسسة الجيش اللبناني.

إلى ذلك، شدّد الرجلان على متابعة السعي بغية إيجاد الحلول الناجعة للأزمات الداخليّة العالقة على المستويين السياسي والاقتصادي رغم صعوبة الأمر.

وشدّد رئيس القوات أمام الضيف الفرنسي، على أن “منع اندلاع الحرب في لبنان هو في يد الرئيسين نجيب ميقاتي ونبيه بري من خلال توصية نيابيّة أو قرار حكومي لنشر الجيش اللبناني على كامل الحدود الجنوبية وسحب المسلّحين اللبنانيين والفلسطينيين من جنوب الليطاني انفاذاً للقرار 1701 بالتعاون مع قوات اليونيفيل”.

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