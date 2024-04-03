جعجع ناقش الملف الرئاسي مع السفير الفرنسي

التقى رئيس حزب “القوات اللبنانية” سمير جعجع في معراب، السفير الفرنسي هيرفيه ماغرو يرافقه المستشاران السياسيان Quentin Jeantet وRomain Calvary، في حضور رئيس جهاز العلاقات الخارجية الوزير السابق ريشار قيومجيان، وإلسي عويس عن الجهاز.

وبحث الطرفان في مختلف التطورات في لبنان والمنطقة ولا سيّما الحرب في غزة والتصعيد في الجنوب اللبناني. كما ناقش المجتمعون ملف انتخاب رئيس للجمهورية.

وفي سياقٍ منفصل، فقد أكّدت النائب ستريدا جعجع أن “الاستحقاق الرئاسي مسألة انتخابيّة بحسب ما ينص عليه الدستور لذا وكما قلنا منذ دخول لبنان في المهلة الدستوريّة في الأول من أيلول 2022، أي منذ سنة ونصف السنة، الحل الوحيد من أجل انتخاب رئيس جديد للجمهوريّة هو تطبيق الدستور وفتح جلسة انتخاب بدورات متتالية لا تُرفع إلا بانتخاب رئيس جديد للجمهورية”.

وشددت النائب جعجع على أن “لبنان يقف اليوم أمام مخاطر كبيرة مع تطوّر الأوضاع الإقليميّة والدوليّة على النحو الذي وصلت إليه، لذا أناشد فريق “الممانعة” أن يكف عن المكابرة ويعود إلى مقاربة الأمور بعقلانيّة ويتوقف عن تعطيل انتخابات رئاسة الجمهوريّة لأن أي عاقل في هذه الدنيا يدرك أن مراده في هذا الإستحقاق مستحيل وبالتالي عليه الرضوخ للدستور اللبناني الذي يعلو الجميع وترك اللعبة الديمقراطيّة تأخذ مجراها”.