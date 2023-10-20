جعجع: نمرّ في ظرفٍ قد يُحدّد معالم الشرق الأوسط بشكل مختلف

أكّد رئيس حزب “القوّات” سمير جعجع أنه “مهما كانت الأحداث التي تدور حولنا كبيرة، على كل فرد منا، بالإضافة إلى متابعته لمجرياتها أن يضع تركيزه على إتمام مهامه على أفضل ما يكون”.

وقال: اللبنانيون يمضون وقتاً طويلاً في “التنظير” والكلام والانتقاد والبكاء والشكوى وتنتهي الجلسة من هنا ويذهبون إلى النوم من هناك وكان الله يحب المحسنين، وأينما بدأت المسألة معهم تنتهي، أما نحن كجماعة فلسنا كذلك، فهدفنا طرح وتوصيف الوضع، ورؤية ما بإمكاننا القيام به من أجل تغيير هذا الواقع، وأريدكم أن تكونوا على ثقة أنه باستطاعتنا ذلك”، وتابع: نمر في ظرف ممكن أن يحدّد معالم منطقة الشرق الأوسط بشكل مختلف عما كان في السابق.

كلام جعجع جاء خلال لقائه وفدًا من طلاب “القوّات” في جامعة “اللويزة” في معراب، إثر فوزهم بالانتخابات، حيث لفت إلى أننا “نمر في ظرف ممكن أن يحدّد معالم منطقة الشرق الأوسط بشكل مختلف عما كان في السابق، إلا أن هذا الأمر لا يمنع من خوض كل تفصيل كما يجب”.