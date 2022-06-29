جعجع: هذا العهد أسود ويجب منع عون من تشكيل حكومة على صورته ومثاله

اعتبر رئيس حزب القوّات اللبنانيّة “سمير جعجع” أن “هذا العهد أسود والشعب سيتذكره بأنه الأسوأ على الإطلاق، ولا شك أن رياض سلامة لديه ارتكابات وهذا واضح، ولكن في النهاية رياض سلامة موظف في هذه الدولة وما يحاول القيام به الرئيس عون قبل أن يرحل هو استبدال رياض سلامة باسم أسوأ منه بأشواط قبل أربعة اشهر من نهاية العهد”.

وشدد على أنه “يجب منع ميشال عون من تشكيل حكومة على صورته ومثاله هو وجبران باسيل قبل نهاية العهد، ولكن لا يوجد أي تفاهم بيننا وبين لا الرئيس نبيه برّي ولا حتى الرئيس نجيب ميقاتي”.

على صعيد آخر، رأى أن “الإنتخابات النيابية إنتهت بإنتصار شئنا أم أبينا و “التيار” وحزب الله وحلفاؤهم كانوا الأكثرية بـ78 نائباً”، مضيفاً، “كنا نخرق ببعض القوانين أو نعطل ببعض الأمور عندما كانوا يختلفون واليوم لم يعد لديهم هذا العدد، وكنا بمواجهة حائط مسدود”.

وعن الحزب التقدمي الاشتراكي، رأى أن “الاشتراكي لم يعد متحركاً اليوم والدليل عدم تسمية ميقاتي، أما العلاقة مع برّي فهي شخصية وتاريخية وبرّي مدّ يده أكثر من مرّة”، مشيرا الى “اننا لم نترك فريقًا من فرقاء المعارضة لم نتواصل معه، الاشتراكي كان واضحاً بموضوع الرئيس بري وسألوا من تريدون لنيابة رئاسة المجلس، انا شخصياً تواصلت مع أكثر من نائب مستقل، قلت نحن أكبر كتلة بالمعارضة ويمكننا أن نرشح لنيابة رئاسة المجلس، ولكن لن نرشح أحد، من تريدون؟ اذا اخذنا نيابة رئاسة المجلس والمكتب هذا يحقق أكثر من توازن، قادرون أن نأخذ ذلك، نحن 67 صوتًا، اتفقوا على من تريدون، ولم يردوا جوابًا”.

الى ذلك، قال جعجع: “نحن حاولنا توفير وقت على الناس وعلى النواب، يفترض انهم يريدون ما نريده، كنا قادرين ايضاً على تسمية رئيس حكومة وأن نقوم بما نريد، لكن النواب الجدد كلٌ يفكر وحده، ولا وجود لجواب واضح لأنهم غير موحدين من الداخل”، مشددا على أن “المشكلة بعدم وجودة كتلة معارضة متراصة”.

واستكمل جعجع، “منفتحون على التحالف مع كل من يُشبهنا بخطنا السياسي ولكن التحالف مع “القوات” مُكلِف وأنا لا أطلب من أحد أن يكون معنا ولكن علينا التنسيق سويًا على الأقل”، لافتًا الى ان “بعض النواب الجدد بدأ يقتنع بضرورة التواصل بين فرقاء المعارضة، لكن كنّا نفضل لو بدأ هذا المسار قبل لأننا كنا بذلك أحدثنا تغييرًا في البرلمان، فلا يمكن للنواب الجدد القيام بكل شيء وحدهم.والتعاطي اليوم مع حزب الكتائب اللبنانية أفضل من السابق”.