جعجع: هكذا يتبيّن واضحاً وجلياً دور صواريخ "الحزب" في لبنان‏

غرّد رئيس حزب القوات اللبنانية سمير جعجع عبر “تويتر” كاتباً: “وهكذا شهد شاهد من أهل بيته، حيث صرّح قائد الحرس الثوري الإيراني حسين سلامي، أمس، ان “العدو امام طريق مسدود لشن أي عمل عسكري ضد إيران، لأن لدى “حزب الله” أكثر من مئة ألف صاروخ جاهزة لفتح باب جهنّم على إسرائيل. وهكذا من دون تحاليل ولا استنتاجات يتبيّن واضحاً وجلياً دور صواريخ “حزب الله” في لبنان”.
وأضاف: “إن صواريخ الحزب مربوطة مباشرة بالمصالح الاستراتيجية الإيرانية، وقد أدى ذلك إلى تبعات هائلة جدا على الشعب اللبناني كما نعيشه ونراه ونلمسه كل يوم”.
جدير بالذكر أن قائد الحرس الثوري الإيراني اللواء حسين سلامي، أشار سابقاً إلى أن لدى حزب الله أكثر من مئة ألف صاروخ جاهزة لفتح باب جهنم على إسرائيل.
وقال سلامي: “الولايات المتحدة بدأت تحزم حقائبها لمغادرة المنطقة ولم تعد قادرة على فرض الضغوط القصوى علينا”.
وأضاف: “العدو أمام طريق مسدود لشن أي عمل عسكري ضد إيران”.