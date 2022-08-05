جعجع: هكذا يتبيّن واضحاً وجلياً دور صواريخ "الحزب" في لبنان‏

غرّد رئيس حزب القوات اللبنانية سمير جعجع عبر “تويتر” كاتباً: “وهكذا شهد شاهد من أهل بيته، حيث صرّح قائد الحرس الثوري ‏الإيراني حسين سلامي، أمس، ان “العدو امام طريق مسدود لشن أي عمل عسكري ضد إيران، لأن لدى “حزب الله” أكثر من مئة ألف ‏صاروخ جاهزة لفتح باب جهنّم على إسرائيل. وهكذا من دون تحاليل ولا استنتاجات يتبيّن واضحاً وجلياً دور صواريخ “حزب الله” في ‏لبنان”‏‎.‎

وأضاف: “إن صواريخ الحزب مربوطة مباشرة بالمصالح الاستراتيجية الإيرانية، وقد أدى ذلك إلى تبعات هائلة جدا على الشعب ‏اللبناني كما نعيشه ونراه ونلمسه كل يوم”.‏

جدير بالذكر أن قائد الحرس الثوري الإيراني اللواء حسين سلامي، أشار ‏سابقاً إلى أن لدى حزب الله أكثر من مئة ألف صاروخ جاهزة ‏لفتح باب جهنم على إسرائيل.‏

وقال سلامي: “الولايات المتحدة بدأت تحزم حقائبها لمغادرة المنطقة ولم تعد قادرة على فرض الضغوط القصوى علينا”.‏

وأضاف: “العدو أمام طريق مسدود لشن أي عمل عسكري ضد إيران”.‏