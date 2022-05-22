جعجع يؤكد: “القوات” لن تنتخب بري

شدد رئيس حزب “القوات ال​لبنان​ية” ​سمير جعجع​، على “اننا امام مواجهة كبيرة لاخراج لبنان مما يتخبط به والخطوة الاولى تبدأ مع انتخابات رئاسة ​المجلس النيابي​”، مجددا التأكيد ان “القوات” لن تنتخب الرئيس ​نبيه بري​ والانظار متجهة نحو تعاطي رئيس تيار الكذب والخداع والغش في هذا الشأن الذي لطالما كرر بان الرئيس بري وجماعته “ما خلو يشتغل” وانهم فاسدون و”بلطجية”.

ودعا المجموعات المعارضة من افراد ومستقلين ومجموعات صغيرة واحزاب الى ضرورة التنسيق بغية ايجاد الطريقة الملائمة لتفعيل هذه المعارضة بعد ان اصبحت ​الاكثرية​ في المجلس النيابي.

وكان جعجع قد استهل كلمته خلال اطلالة له من معراب عبر “زوم” في مهرجان احتفالي لـ”القوات اللبنانية” تحت عنوان “ما فينا الا ما نشكركن” قائلا: “طلع مش بس بدنا طلع كمان فينا” خصوصا في جزين البطلة والمناضلة، هنا اتوقف عند بيت شعر “وما الحب الا للحبيب الاول”، فجزين بدأت مناضلة، وتاهت بعدها لفترة، لكنها عادت للحبيب الاول”.

وأضاف: “نحن في صدد مواجهة كبيرة لان الوضع الراهن يتطلب ذلك لاخراج لبنان مما يتخبط به بغية وضعه على بر الامان، والخطوة الاولى امامنا تبدأ في انتخابات رئاسة المجلس النيابي التي اظهرنا من خلالها انسجامنا مع كل طروحاتنا ووعودنا الانتخابية، فمع طرح موضوع تسمية الرئيس قلناها صراحة لن نسمي الرئيس نبيه بري وسنختار من يتمتع بمواصفات معينة، وهذا الامر ينطبق ايضا على نيابة الرئاسة”.

أكد انه “بعد اعلان القوات جهارة موقفها من هذا الموضوع، الانظار تتجه نحو رئيس تيار الكذب والخداع والغش لنرى كيفية تعاطيه معه، اذ انه استمر طيلة السنوات الاربع الماضية بالقول إن الرئيس بري وجماعته “ما خلو يشتغل” وانهم فاسدون و”بلطجية”، وبالتالي حان الوقت ان تتبلور الحقائق وتعلن مواقف كل الاطراف لنرى مدى صدقيتها”.

وآثر جعجع على “تأكيد اهمية التنسيق بين المجموعات المعارضة من افراد ومستقلين ومجموعات صغيرة واحزاب لايجاد الطريقة الملائمة لتفعيل معارضتنا بعد ان بتنا كمجموعة فرقاء معارضين الاكثرية في المجلس النيابي”.

وشدد على “وجوب الا نحذو حذو فريق “ما خلونا وما قدرنا” بل التصرف كأكثرية، بعد ان وضع الشعب ثقته بنا لنحصّل له حقوقه بدءا من اظهار حقيقة ​انفجار مرفأ بيروت​ الى اعادة حقوق ​المودعين​ وكل الامور الحياتية الاخرى”.

وختم: بالتاكيد ان “القوات” ستتابع هذا المسار الصعب، الشاق والطويل حتى النهاية، لأنه السبيل الوحيد نحو الخلاص، ولا سيما ان المسار الاسهل ليس الافضل دائما، ففي بعض الاوقات يكون كذلك ولكن في اوقات اخرى يبقى المسار الاصعب والشاق هو الافضل، وبالتالي سنسلكه مهما كان متعرجا”.