جعجع: مواصفات رئيس مجلس النواب الجديد لا تنطبق على برّي

أعلن رئيس حزب “القوات اللبنانية” سمير جعجع أنّ “نتيجة الإنتخابات كانت مدوّية وهي خسارة “حزب الله” و”التيار الوطني الحر” للثنائية”، مشيراً إلى أنّ “أمين عام الحزب السيد حسن نصرالله اعتبر في كلمته أمس ألا أكثرية فيما الحقيقة أن التكتلات التي أنتجتها الانتخابات متفقة أقله على نقاط أساسية رئيسية هي السيادة ووجود سلاح خارج الجيش اللبناني وموضوع الفساد”.

وقال في كلمة له بعد اجتماع تكتل “الجمهورية القوية”: “تيار الكذب والتشويه والخداع يجعلك تدخل بأمور للتوضيح بشأن الكتلة الأكبر في المجلس النيابي ولو كنت مكان باسيل لاخترت مكاناً في الطابق 17 تحت الأرض لأجلس فيه وبأيّ عين يقول انتصرنا”؟

وأضاف: “نحن أكبر كتلة في المجلس وسنتحمّل مسؤوليتنا على هذا الأساس”، وتابع: “تبيّن أنه علينا أن نوضح للناس أنّ تكتلنا 19 أمّا هم فـ18 مع محمد يحيى ومن منعوا “التيار” من العمل “شقلوه” معهم وعلى لوائحهم في كل لبنان وأعطوه سليم عون وسامر التوم وادغار طرابلسي”.

وتوجّه جعجع للنواب المنتخبين، قائلاً: “بدءاً من الأحد المقبل أًصبحنا جميعاً مسؤولين ولا يمكن التهرّب من المسؤوليّة ولا يجوز “نروح بمنطق ما خلّونا” وأدعوكم للتنسيق كما يجب والوفاء بتعهّداتنا الانتخابيّة “وما نزيح شمال ويمين” وهدفنا التغيير الفعلي”.

ولفتت إلى أنّ “لدى القوات مواصفات واضحة جداً لرئيس مجلس النواب لا تنطبق على الرئيس نبيه برّي وعلى أيّ مرشّح جدّي أن يتعهّد بتطبيق النظام الداخلي للمجلس حرفيًّا وبالتصويت الإلكتروني وبعدم إقفال المجلس تحت أيّ ظرف من الظروف وأن يعمل لإعادة القرار الإستراتيجي كاملاً إلى الحكومة لذلك لن نصوّت لبرّي”، مؤكداً أنّ “الأمور ليست شخصيّة مع برّي ولكنّ تموضعه السياسي مختلف تماماً عن مشروعنا وسنرى من يسير بمشروعنا والمواصفات التي طرحتُها”.

وأكّد جعجع أنّ النائب المنتخب غسان حاصباني يتحلّى بكلّ المواصفات التي تخوّله أن يكون رئيساً للمجلس ولكنّنا قابلون للأخذ والردّ ولا نساوم أبداً على المشروع السياسي”.

وقال: “لطالما قلنا ألا خلاص من دون انتخابات نيابيّة لأنّ الأكثرية الحالية “ما بيطلع منّا شي” وأتمنّى على كلّ مواطن التفكير جيّداً بما حصل للقيام بالتغيير المطلوب”، مشدداً على أنّ “مسؤولية لبنان تقع علينا كلبنانيّين وليس على الخارج وفي نهاية المطاف وصلنا إلى التغيير المطلوب عبر الإنتخابات”.

وشكر جعجع القوى الأمنية خصوصًا الجيش وقوى الأمن لانتشارهم على الأراضي اللبنانيّة كافة خلال العمليّة الإنتخابات إلا في بعلبك – الهرمل”، مشيراً إلى أنه “لم يكن سهلاً أن تُجرى الإنتخابات بالشكل الذي أُجريت به في الوضع الصعب الذي نعيشه وبعض طواقم وزارة الخارجية حاول عرقلة اقتراع المغتربين وتصرّف بشكلٍ حزبيّ ضيّق”.

ورأى أنّ “التصرّفات التي حصلت في بعلبك – الهرمل غير مقبولة خصوصاً في ما خصّ طرد مندوبين على مرأى من القوى الأمنيّة ورغم ذلك تحقّق الإختراق الذي كان يُمكن أن يكون أكبر لو حصلت العمليّة الإنتخابية جيّداً”.