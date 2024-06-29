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جعجع يستعرض التحديات السياسية ويؤكد على أهمية الحرية الإعلامية

منذ 21 دقيقة
سمير جعجع

سمير جعجع

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استقبل رئيس حزب القوات اللبنانية سمير جعجع في معراب، وفد من جمعية “أعلاميون من أجل الحرية”، والذي وقدم له دعوة للمشاركة في العشاء السنوي الذي تقيمه الجمعية في فندق الحبتور في 25 تموز المقبل.

وأثنى جعجع على نشاط الجمعية في الدفاع عن الحريات الإعلامية والعامة، واعتبر أن الإعلام اللبناني يرتبط بعلاقة وثيقة مع المحيطين العربي والعالمي، وهو يمثل قيمة فريدة ويتميز بالريادة والموضوعية. وأكد على رفض المحاولات كلها لتدجين الإعلام وترهيب الإعلاميين.

واستعرض جعجع مع الوفد الأوضاع السياسية في لبنان والمنطقة، مشددا على استمرار النضال لاستعادة الدولة والمؤسسات، كي يكون للبنانيين وطن على قدر ما يطمحون إليه من آمال.

وشكر الوفد جعجع، لمؤازرته ودعمه حرية الإعلام، واستعرض معه ما يتعرض له الإعلاميون من ترهيب وتخوين، مؤكداً على مواجهة مختلف الضغوط، للحفاظ على قيمة الحرية التي تمثل إحدى ركائز وجود لبنان.

    المصدر :
  • وكالات

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