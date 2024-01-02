ستريدا جعجع لبري: أكمل المسعى الذي قد بدأت به

كتبت عضو كتلة “الجمهورية القوية” النائب ستريدا جعجع، في منشور على حسابها عبر منصة “إكس”، اليوم الثلاثاء: “نسأل الله أن يعم السلام في العالم وفي منطقتنا”.

وأردفت جعجع، “نأمل أن يأتي العيد المقبل علينا في لبنان بظروف أفضل حيث يكون بلدنا على طريق الخروج من الأزمة والإنقاذ، ويقود سفينته رئيس سيادي حر شفاف ملتزم تطبيق جميع الإصلاحات وصون الدستور واستعادة هيبة الدولة وقرارها الإستراتيجي”.

وتابعت، “لكي نتمكن من تحقيق هذه الأمنية، بداية الطريق معروفة واحدة وهي أن يلتئم مجلس النواب لتطبيق الدستور وإنتخاب رئيس للجمهوريّة لكي ينتظم عمل المؤسسات في الدولة، وبما أننا قلنا سابقاً أننا منفتحون على القيام بمشاورات جانبيّة كالتي قمنا بها من أجل التمديد لقائد الجيش”.

ولفتت جعجع، إلى أن “هذه التجربة أثبتت أنها فعالة ويمكن أن تؤدي إلى النتيجة والغرض المطلوب، بعكس طاولات الحوار الكلاسيكيّة التي تكرّر انعقادها لمرات ومرات ولم تثمر في أي مرّة عن أي نتيجة ملموسة”.

وختمت، “لذا نطالب الرئيس نبيه بري أن يكمل المسعى الذي كان قد بدأه في مسألة التمديد لقائد الجيش وبنفس الطريقة ليطال ملف انتخاب الرئيس علنا نصل إلى ذلك في أسرع وقت ممكن، خصوصاً وأننا نمر بظرف صعب جداً على الصعيدين الأمني والعسكري والإقتصادي المالي والبلاد لم تعد تحتمل أي يوم فراغ إضافي”.

نسأل الله أن يعم السلام في العالم وفي منطقتنا، ونأمل أن يأتي العيد المقبل علينا في لبنان بظروف أفضل حيث يكون بلدنا على طريق الخروج من الأزمة والإنقاذ، ويقود سفينته رئيس سيادي حر شفاف ملتزم تطبيق جميع الإصلاحات وصون الدستور واستعادة هيبة الدولة وقرارها الإستراتيجي… 1/4 pic.twitter.com/r4zYjykiUX — Sethrida Geagea (@SethridaGeagea) January 2, 2024