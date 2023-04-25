جلسة استجواب شقيق حاكم مصرف لبنان لم تُعقد.. ماذا في التفاصيل؟

لم تُعقد جلسة استجواب شقيق حاكم مصرف لبنان رجا سلامة، التي كانت مقررة عند العاشرة من صباح اليوم أمام الوفد القضائي الأوروبي، حيث لم يحضر سلامة، فيما حضر وكيله القانوني الذي قدّم معذرة طبية.

وكما الجولة الثانية من التحقيق الأوروبي، فالجلسات تعقد في مجلس شورى الدولة في قصر العدل. ويتولاها قاضي التحقيق الأول في بيروت شربل أبو سمرا في حضور القاضية الفرنسية أود بوروزي وكذلك القاضي الفرنسي سرج تورنير.

وفي انتظار ما سيتقرّر بالنسبة إلى التالي في الاستماع، التقى النائب العام التمييزي القاضي غسان عويدات والنائب العام الاستئنافي في بيروت القاضي رجا حاموش القاضية الفرنسية وفريق التحقيق. وبحثا في الطلب الفرنسي في استنابة لجهة استثمار مستندات من التحقيق اللبناني في التحقيق الأوروبي تتصل بحسابات، على أن يقرّر القاضي أبو سمرا بت الطلب في إطار المساعدة في نطاق اتفاق الأمم المتحدة في مكافحة الفساد.

وكان من المقرّر أن يستمع الوفد اليوم وغداً إلى رجا سلامة على أن يستمع بعد غد إلى ماريان حويك.

ووفق المعطيات، فإنه من المقرّر أن يستمع الوفد في هذه الجولة إلى ستة أشخاص بينهم رجا سلامة وحويك.

وأفيد لجهة المعذرة الطبيّة التي تقدّم بها رجا سلامة، أنه مصاب بالتهاب معوي ويحتاج أسبوعًا للراحة وفق تقرير الطبيب الذي أرفق في المعذرة.