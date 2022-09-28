الأربعاء 2 ربيع الأول 1444 ﻫ - 28 سبتمبر 2022 |
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جلسة انتخاب الرئيس.. التغييريون أول الحاضرين

منذ 5 دقائق
نواب التغيير

نواب التغيير

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قال عضو كتلة النواب التغييريين النائب “ملحم خلف” لـ”المركزية” : ” قام رئيس المجلس بواجبه الدستوري وأراد من خلال دعوته اعضاء المجلس النيابي الى عقد جلسة لانتخاب رئيس للجمهورية حض النواب على القيام بمسؤولياتهم في انجاز الاستحقاق ضمن المهلة الدستورية، وتجنيب البلاد هول الفراغ والسناريوهات التي يحاول البعض اشاعتها”.

وأكّد خلف: “نحن بالطبع سنكون أول الحاضرين باعتبار التخلف جريمة”.

وعن تعارضها مع المسعى الذي يقومون به سيما وانهم في صدد التحضير لجولتهم الثانية لطرح اسماء مرشحين للرئاسة، أضاف: “لا أبداً، ما من تعارض. نحن في اجتماعات مفتوحة ومشاورات مع الاخرين بعيدًا عن الاعلام من اجل الوصول الى مقاربات حول اسم الرئيس العتيد للجمهورية، رئيس لبناني الصنع انقاذي خارج المنظومة الفاسدة التي ساهمت في خراب البلاد”، معتبرًا “أننا امام مسؤولية تاريخية تحتّم على الجميع التلاقي لوقف الانهيار والبدء بمسيرة النهوض من الكارثة التي حلت بالبلاد”.

    المصدر :
  • المركزية

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