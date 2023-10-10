الثلاثاء 25 ربيع الأول 1445 ﻫ - 10 أكتوبر 2023 |
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جلسة حكومية الخميس بسبب تطوّر الأوضاع

منذ 22 ثانية
الحكومة - لبنان

الحكومة - لبنان

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صدر عن الامين العام لمجلس الوزراء الاتي:

يعقد مجلس الوزراء، بهيئة تصريف الأعمال، جلسة عند الساعة الرابعة من بعد ظهر يوم الخميس الواقع فيه 12/10/2023 في السراي الكبير، لعرض المستجدات الراهنة في ظلّ تطوّر الأوضاع على الصُعد كافةً، إضافةً إلى عرض التقرير الدوري حول تنفيذ مندرجات قرار مجلس الوزراء رقم 1 تاريخ 11/09/2023 المتعلّق بموضوع النزوح السوري

إن السيّد رئيس مجلس الوزراء الاستاذ نجيب ميقاتي، وعملاً بواجباته الدستورية، وشعوراً منه بالمسؤولية الوطنية، يوجّه هذه الدعوة ويضعها بتصرف جميع السّادة الوزراء للمشاركة في الجلسة المُقرّرة تلبيةً لنداء الواجب الوطني وهم الحريصون عليه، لاسيّما في ظل الظروف الدقيقة التي تمرّ بها البلاد.

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