الثلاثاء 18 محرم 1444 ﻫ - 16 أغسطس 2022 |
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جلسة حكومية غير رسمية وبعيده عن الاعلام.. اليكم التفاصيل

منذ 37 دقيقة
السراي الحكومي

السراي الحكومي

موقع الـ mtv
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كشفت صحيفة “القدس العربي” ليل أمس أنّ رئيس حكومة تصريف الأعمال نجيب ميقاتي وجّه دعوة الى الوزراء إلى جلسة نقاش اليوم.

وأثار هذا التسريب استياء ميقاتي الذي كان يحاول ألا يثير ضجّةً حول هذا الاجتماع.

وعلم موقع mtv أنّ اللقاء سيحصل عند الرابعة والنصف من بعد ظهر اليوم في منزل ميقاتي، ما يعني أنّه قد ينعقد بعيداً عن الإعلام.

ويمكن أن تُفسّر هذه الدعوة على أنّها محاولة جديّة أولى لتفعيل عمل مجلس الوزراء عبر عقد جلسة غير مكتملة وغير رسميّة، بانتظار معرفة ردود الفعل على هذه الدعوة واحتمال مقاطعتها من قبل بعض الوزراء.

وتجدر الإشارة الى أنّ وزراء تواصلنا معهم أكدوا أنّهم لم يحسموا خيار مشاركتهم في الاجتماع، بانتظار رأي مرجعيّاتهم السياسيّة.

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