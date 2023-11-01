الأربعاء 17 ربيع الثاني 1445 ﻫ - 1 نوفمبر 2023 |
English Français عربي

برامج

شاهد آخر حلقاتنا اونلاين

جلسة حكوميّة في السراي.. واجتماعٌ كهربائي!

منذ ساعة واحدة
السراي الحكومي

السراي الحكومي

A A A
طباعة المقال

يترأس رئيس الحكومة نجيب ميقاتي جلسة لمجلس الوزراء في السرايا، يشارك فيها نائب رئيس مجلس الوزراء سعاده الشامي، ووزراء: التربية والتعليم العالي عباس الحلبي، الإعلام زياد مكاري، الشباب والرياضة جورج كلاس، المالية يوسف الخليل، الدولة لشؤون التنمية الادارية نجلا رياشي، الصناعة جورج بوشكيان، الاقتصاد والتجارة أمين سلام، الاتصالات جوني القرم، الداخلية والبلديات القاضي بسام مولوي، البيئة ناصر ياسين، السياحة وليد نصار، الثقافة محمد وسام مرتضى، الصحة فراس الأبيض، العمل مصطفى بيرم، الزراعة عباس الحاج حسن، الأشغال العامة والنقل علي حمية، المهجرين عصام شرف الدين.

كما يحضر المدير العام لرئاسة الجمهورية أنطوان شقير، والأمين العام لمجلس الوزراء محمود مكية.

وكان سبق انعقاد جلسة مجلس الوزراء، اجتماع للجنة الكهرباء بحضور غالبية الوزراء في حكومة تصريف الأعمال ومدير عام مؤسسة كهرباء لبنان كمال الحايك.

    المزيد من أخبار لبنان

    علم "حزب الله"
    ساحة الجنوب مضبوطة.. و"الحزب" يدرس الجبهة بدقّة!
    نقيب الصيادلة جو سلوم
    نقيب الصيادلة يُعلن عن تشكيل "خلية": لا قدرة لنا على إجرام العدو
    النائب بلال عبد الله
    عبد الله: نعي صعوبة التعيينات.. واقتراحات قوانيننا تمنع الفراغ

    الأكثر قراءة

    من فيديو الأمين العام لحزب الله حسن نصر الله
    خطابٌ وخرائط وآية قرآنيّة.. فيديو جديد لنصر الله تمهيدًا لكلمته المرتقبة!
    آثار القصف على مناطق في جنوب لبنان
    التوتر يتصاعد جنوباً.. جيش الاحتلال الإسرائيلي ينشر فيديو لقصف مستودعات أسلحة للحزب
    البروفيسور كميل حبيب
    بعد "الجرائم الصهيونية".. بروفيسور في الجامعة اللبنانيّة يعتذر من طلابه