جلسة عمل بين المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي وتجمع سيدات ورجال الأعمال اللبنانيين

استقبل المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي برئاسة شارل عربيد وفداً من تجمع سيدات ورجال الأعمال اللبنانيين RDCL برئاسة نقولا أبو خاطر.

استهل اللقاء بتأكيد الرئيس عربيد لضرورة توسيع قاعدة النقاش حول الحلول الضرورية للخروج من الأزمة، وأن يشمل هذا النقاش مختلف القطاعات التي يمكن أن تساهم في استعادة عافية الاقتصاد الوطني، وتحسين السياسات العامة، بما يكفل إحياء الاقتصاد من ناحية وحماية الواقع الاجتماعي للمواطنين الأكثر تأثراً بالأزمة من ناحيةٍ ثانية.

بدوره تحدث أبو خاطر عن أهمية الوقت وكلفته المرتفعة، بالإضافة إلى التأخر في تنفيذ القوانين والإجراءات التطبيقية للخروج من الأزمة، مشيراً إلى ضرورة الإسراع في إقرار القوانين اللازمة للمفاوضات مع صندوق النقد الدولي، قبل تحول مجلس النواب إلى هيئة ناخبة.

وجرى نقاش موسع بين أعضاء التجمع والمجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي، ثم تم الاتفاق على آلية متابعة مشتركة بين الجانبين بصورةٍ مستمرة.