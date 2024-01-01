جلسة لاتحاد بلديات إقليم التفاح.. تحديات ومعاناة على كل الصعد!

ترأست محافظ النبطية هويدا الترك، أعمال الجلسة الأخيرة لاتحاد بلديات إقليم التفاح للعام 2023 في مقر الاتحاد في جباع، في حضور رئيس الاتحاد بلال شحادي ورؤساء البلديات المنضوية في الاتحاد.

وقدم شحادي عرضًا شاملًا عن أبرز التحديات التي تواجه البلديات على الصعيد المالي والخدماتي ومشكلة النزوح السوري والأعباء الناجمة من جراء ذلك، كما تم البحث أيضًا بالأزمة التي يمر بها أهلنا في الجنوب وفلسطين من اعتداءات يومية وإجرام من العدو الصهيوني وآلة القتل المتنقلة من دون هوادة وما شكلته من نزوح أكثر العائلات من قراهم وبلداتهم، وهو ما ألقى بأعباء كثيرة على البلديات، التي تعاني بدورها من شبه إفلاس مالي لعدم إعطاء البلديات المستحقات اللازمة من الدولة.

واستمعت الترك لشرح مفصل من رؤساء البلديات حول التحديات والمعاناة التي تواجههم على كل الصعد، وحصل نقاش واسع، وثمن الحضور الدائم للمحافظ الترك في كل المجالات وسعيها الدؤوب لمواكبة التطورات الأمنية وتداعياتها في المناطق والجهوزية الدائمة لتأمين المساعدة للنازحين من البلدات الحدودية وخاصة في هذه الظروف الصعبة.

وأعربت الترك عن سرورها لحضور هذه الجلسة والتفاعل الإيجابي الذي حصل بين المحافظة وبين رؤساء البلديات.