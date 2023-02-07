جلسة لفرعية الإدارة.. ماذا دار فيها؟

عقدت اللجنة الفرعية المنبثقة من لجنة الإدارة والعدل والمكلفة درس اقتراحات القوانين المتعلقة بالقضاء الإداري جلسة اليوم، حضرها رئيس اللجنة النائب جورج عقيص والنائبين حسين الحاج حسن وأشرف بيضون.

كما حضر عن وزارة العدل القاضية ندين رزق، عن مجلس شورى الدولة القاضي سميح مداح، عن “نادي قضاة لبنان” القاضيان فاطمة ماجد ومحمد فواز وعن نقابة محامي بيروت المحامي رزق زغيب.

وتابعت اللجنة درس المواد المتعلقة بالاختصاص النوعي لكل من المحاكم الادارية ولمجلس شورى الدولة. واستمعت لهذه الغاية، إلى آراء الجهات المعنية من وزارة العدل إلى مجلس شورى الدولة كما إلى رأي نقابة المحامين و”نادي قضاة لبنان”. وتركز النقاش حول الأحكام الصادرة عن الهيئات التأديبية بخاصة التي لها صفة قضائية.

وبنتيجة المناقشة، أدخلت اللجنة بعض التعديلات على عدد من المواد.

ورفعت الجلسة على أن تتابع اللجنة عملها في الجلسة التالية.