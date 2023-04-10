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جلسة للجان النيابيّة المشتركة الأربعاء.. ماذا على جدول الأعمال؟

منذ دقيقة واحدة
مجلس النواب

مجلس النواب

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تعقد اللجان النيابية المشتركة جلسة لها يوم الأربعاء المقبل، بدعوة من رئيس مجلس النواب نبيه بري، لاستكمال البحث في عدد من اقتراحات القوانين، ومن ضمنها إقتراح قانون متعلق بتمويل الانتخابات البلدية والاختيارية، وفق ما علمت الـLBCI.

ويشار إلى أنّه من المقرر أن تعقد لجنة الإدارة والعدل جلسة لها غدًا الثلاثاء، عند الساعة الحادية عشرة من قبل الظهر وذلك لمتابعة درس اقتراح القانون الرامي الى تعديل المواد 24 و25 و27 و28 من قانون القضاء العسكري. وإذا لم يكتمل النصاب تعقد اللجنة جلسة ثانية لها عند الساعة الحادية عشرة والربع من قبل ظهر اليوم عينه. على أن تعقد الجلسة في قاعة الهيئة العامة.

 

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