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جلسة للمال والموازنة الاثنين

23 - أكتوبر - 2021
جلسة مجلس النواب

جلسة مجلس النواب

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تعقد لجنة المال والموازنة النيابية، الساعة الحاديّة عشرة من قبل ظهر ‏الاثنين ٢٥ تشرين الأول الجاري، جلسة لها، في المجلس النيابي وعلى ‏جدول أعمالها ثلاثة إقتراح قوانين هي‎:‎

‏١‏‎- ‎اقتراح القانون الرامي الى السماح للمكلفين بضريبة الدخل على أساس ‏الربح الحقيقي وعلى أساس الربح المقطوع بإجراء إعادة تقييم لمخزونهم‎.‎
‏٢‏‎- ‎اقتراح القانون الرامي الى إعطاء مساعدة إجتماعية لمدة سنة للعاملين ‏في القطاع العام وللمتقاعدين وتعديل قيمة تعويض النقل الموقت‎. ‎
‏٣‏‎- ‎إقتراح القانون الرامي الى استرداد الأموال النقدية والمَحَافظ المالية ‏المحوّلة إلى الخارج بعد تاريخ ١٧ /١٠ /٢٠١٩‏‎.‎

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