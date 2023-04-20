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جلسة لمجلس الوزراء بعد عيد الفطر.. هل من "كوة إيجابيّة"؟

منذ 3 دقائق
مجلس الوزراء

مجلس الوزراء

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أكّد وزير البيئة في حكومة تصريف الأعمال ناصر ياسين أنّه “تم الاتفاق على عقد جلسة لمجلس الوزراء بعد عيد الفطر”.

وأمل ياسين في حديث لـ”صوت لبنان” أن “يؤدي الحراك الحاصل في المنطقة إلى حوارات أكثر على المستوى الداخلي بهدف فتح كوة إيجابيّة في الانسداد الرئاسي الحاصل”.

ويشار إلى أنّ الحكومة كانت قد أَقَرَّتْ في جلستها الأخيرة، رفْعَ مضاعفات أساس رواتب العاملين في القطاع العام إلى 7 عوضًا عن 3 القائمة حاليًا، والعسكريين إلى 6 نظير استفادتهم السارية من منحةٍ خارجية طارئة بمعدل 100 دولار شهريًا. كما أقرّت زيادة الحد الأدنى للأجور في القطاع الخاص إلى 9 ملايين ليرة شهريًا.

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