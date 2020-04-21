جلسة نواب اليونيسكو.. تشريع زراعة الحشيشة وإسقاط صفة المعجّل عن العفو العام

أسقط مجلس النواب صفة العجلة عن اقتراح قانون العفو العام واحال كل الاقتراحات على اللجان المشتركة واعطائها مهلة ١٥ يوماً لدراستها.

واعترض رئيس التيار الوطني الحر جبران باسيل على اقتراح العفو قائلاً: “الوباء لا يغطّي الجريمة ولا يجوز تمرير العفو تحت جنح الكورونا والسياسة العقابية تضعها الحكومة ونرفض مناقشة العفو بهذا الشكل”.

ورد رئيس مجلس النواب نبيه بري على باسيل بالقول: “من حق المجلس ان يشرع وعندما يأتي المشروع من المجلس يكون اقتراحاً وعندما يأتي من الحكومة يكون مشروعاً”.

تشريع زراعة القنب

كذلك أقر المجلس النيابي في جلسته المسائية اقتراح القانون الرامي الى تنظيم زراعة القنب للاستخدام الطبي.

وقد أيدت كتلة “اللقاء الديمقراطي” خلال جلسة مجلس النواب المسائية، “اقتراح قانون زراعة القنب للاستخدام الطبي، وكمدخل لتأمين موارد مالية، ومعالجة هذه الآفة المزمنة ومفاعيلها الاجتماعية والأمنية”.

يعقد مجلس الوزراء، الثانية والنصف من بعد ظهر يوم الجمعة المقبل، جلسة في القصر الجمهوري في بعبدا برئاسة رئيس الجمهورية ميشال عون.

أما النائب حسين الحاج حسن فأعلن ان “موقف حزب الله حول اقتراح قانون تنظيم زراعة القنب للاستخدام الطبي هو عدم الموافقة عليه بسبب عدم وجود جدوى اقتصادية والمردود المالي غير واضح”.