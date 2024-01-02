"جلستان يومياً".. اعتمادات الطبابة والاستشفاء على طاولة "المال والموازنة"

تستأنف لجنة المال والموازنة، في أول أيام العمل من العام الجديد، دراسة وإقرار بنود مشروع موازنة العام 2024، وتحضر على طاولتها اليوم الثلاثاء 7 وزارات، ومن أهم ما سيطرح اليوم اعتمادات الطبابة والاستشفاء والأدوية، خصوصاً للسرطان والأمراض المستعصية.

وتدرس اللجنة، عند الساعة العاشرة والنصف قبل ظهر اليوم موازنات وزارات الصحة والعمل والسياحة، وتتابع عند الثالثة بعد الظهر دراسة موازنات وزارات الصناعة والاقتصاد والخارجية والاتصالات.

وتأتي دعوة رئيس اللجنة النائب ابراهيم كنعان، لجلستين يومياً، بهدف إنهاء اللجنة عملها قبل نهاية هذا الشهر، وعدم إصدار الحكومة للمشروع بمرسوم يحتوي على زيادة الضرائب والرسوم.

لذلك يعمل كنعان مع أعضاء اللجنة والنواب على إدخال التعديلات وحشد الكتل للسير بها في الهيئة العامة لمجلس النواب، عند دعوة رئيس المجلس نببه بري لجلسة تخصص لموازنة 2024.